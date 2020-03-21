Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Zabıtalardan sahilde mangal denetimi - Haberler

Zabıtalardan sahilde mangal denetimi

Zabıtalardan sahilde mangal denetimi İstanbul'da semaver ve mangal yapmanın yasaklandığı sahillerde zabıta ekipleri denetim yaptı.

21.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:31
Zabıtalardan sahilde mangal denetimi
İSTANBUL - İstanbul 'da semaver ve mangal yapmanın yasaklandığı sahillerde zabıta ekipleri denetim yaptı. Maltepe sahilimde denetime çıkan zabıta, mangal yapan vatandaşların olup olmadığını kontrol etti, mangal yapanları uyardı.
İstanbul'da sahil ve yeşil alanlarda semaver ve mangal yapılması İBB tarafından yasaklanmıştı. Zabıta ekipleri bugün Maltepe sahilinde denetim yaparak vatandaşların yasağa uyup uymadığını kontrol etti. Yasağa rağmen mangal yakan vatandaşlar, zabıta tarafından uyarılarak mangalları söndürüldü.
Denetimlerle ilgili konuşan bir vatandaş, "Bugün yakmamışlar tertemiz yürüyüş yapıyoruz. Devamı gelsin istiyoruz" dedi.
Mangal kararı hakkında konuşan başka bir vatandaş, "İnsanlar buraya mangal için, gezip tozmak için geliyorlardı. Yasaktan sonra spor yapmak, tur atmak için geliyorlar. Böylesi daha iyi oldu. Böyle devam etmeli" dedi. Zabıtalardan sahilde mangal denetimi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Zabıtalardan sahilde mangal denetimi
Etiketler : İstanbul, Maltepe, Zabıta, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

MSB: "Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı... - Haberler Korona virüs testi 15 dakikada çıkacak - Haberler Kılıçdaroğlu: Aklın ve bilimin ışığında bu salgını yeneceğiz - Haberler Korona virüs nedeniyle termal oteller geçici olarak kapatıldı - Haberler Marmaris'te sebze ve meyvelerin ardından ekmekler de poşete girdi - Haberler Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu - Haberler Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı - Haberler Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video - Haberler Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı - Haberler Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Loading