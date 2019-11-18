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Zabıtaları görünce mallarını yola saçtı

Zabıtaları görünce mallarını yola saçtı Kameraya çekildiğini anlayınca döktüğü çilekleri yeniden topladıKOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denetime çıkan zabıta ekiplerine yakalanan seyyar satıcı, el arabasındaki çileklerini yola döktü.

18.11.2019 18:51 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:53
Zabıtaları görünce mallarını yola saçtı
Kameraya çekildiğini anlayınca döktüğü çilekleri yeniden topladı
KOCAELİ - 'nin ilçesinde denetime çıkan zabıta ekiplerine yakalanan seyyar satıcı, el arabasındaki çileklerini yola döktü.
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar satıcılara yönelik uygulamalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Esnaf ve pazarcılar odasının şikayetleri üzerine kayıtsız ve vergi ödemeden kazanç sağlayıp esnafı mağdur eden seyyar satıcılara yönelik zabıta ekiplerince 2019 yılının ilk 6 ayında 443 denetimi gerçekleştirildi. Devam eden denetimler kapsamında Tuğrul Caddesi üzerinde dolaşan zabıta ekiplerine yakalanan bir seyyar satıcı ise tezgahındaki çilekleri yola devirdi. Sattığı ürünlerin zabıta ekipleri tarafından döküldüğünü iddia eden ve bağırmaya başlayan şahıs, ekiplerin olayı kayda aldığını görünce döktüğü ürünleri kendisi topladı. O anlar ise Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera ile kayıt altına alındı.
"Suçlayıcı ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır"
Olay hakkında Körfez Belediyesinden yapılan açıklamada, şahsın ekipleri görür görmez bağırmaya başladığını ve satış yaptığı el arabasını devirdiğini ifade edilerek, "Kendisi de görüntülerinde yer aldığı gibi kendisinin döktüğünü belirtmiştir. Olayın ilçemiz içerisinde yayın yapan bazı basın-yayın organları tarafından zabıtayı suçlayıcı ithamlarla yer alması gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca haber içerisinde Başkanımız Şener Söğüt ile ilgili de ithamlarda bulunulması sonrası gerekli yasal işlem başlatılacağı bilinmelidir" denildi.
Zabıtaları görünce mallarını yola saçtı

Kocaeli, Körfez, Zabıta, Genel

Kaynak: İHA


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