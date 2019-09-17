Haberler » Güncel » Haber

Zabıtanın aracına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

ANTALYA'da zabıtanın kullandığı hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

17.09.2019 10:15Zabıtanın aracına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
ANTALYA'da zabıtanın kullandığı hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, devriyeye çıkacağı sırada kullandıkları hafif ticari araçta kedi sesi duydu. Motor kaputunu açınca sesi daha net duyan ekipler, uzun süre çıkarmaya çalıştı. Zabıta ekipleri başarılı olamayınca Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiyeciler, aracın motorunda dakikalarca kediyi aradı. Hem alttan hem üstten kediyi görmeye çalışan ekipler, yaklaşık 2 saat çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri kriko yardımıyla aracı havaya kaldırmaya çalıştığı esnada kedi bulunduğu yerden çıkarak hızlıca uzaklaştı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:11 MHP'li Fendoğlu ve İl Başkanı Avşar Arapgir ilçesinde
13:11 Adnan menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı
13:10 Avrupa Zonguldaklılar Derneğinden etkinlik
13:10 JCR'den Sur Yapı değerlendirmesi
13:10 Soylu: "(Menderes ve arkadaşları) Bu milletin gönlünden silinmemişlerdir"
13:09 Adnan menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı
13:08 Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası