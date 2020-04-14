Zabıtanın evine ekmek götürdüğü kadından anlamlı bağış
BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasak olan kadın, kendisine ekmek getiren zabıta ekiplerine, zor günler için kenarda sakladığı 2 çeyrek altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi.
14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
Kadını arayarak teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Kendi durumuna bakmadan vatanını, milletini düşünen, kefen parasını zor gününde devleti ve milleti ile paylaşan yürekli vatandaşlarımız olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Dün olduğu gibi, al yıldızlı bayrağımız göklerde gururla dalgalanacaktır? dedi.
Kaynak: DHA
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