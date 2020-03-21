Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ZABITANIN UYARISI İŞE YARAMADI; BAĞCILAR'DA CADDEDEKİ KALABALIK KAMERADA - Haberler

ZABITANIN UYARISI İŞE YARAMADI; BAĞCILAR'DA CADDEDEKİ KALABALIK KAMERADA

BAĞCILAR'da evde kalın uyarılarına uymayan yüzlerce kişi dışarıya çıktı.

21.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:58
BAĞCILAR'da evde kalın uyarılarına uymayan yüzlerce kişi dışarıya çıktı. Caddede yürüyen kalabalık zabıtanın uyarılarını dikkate almadı.
Koronavirüs salgınının ardından yapılan "evde kalın" uyarılarının ardından birçok İstanbullu evlerinde kalırken, Bağcılar 'da sokaklardaki kalabalık dikkat çekti. Bağcılar, Fatih Mahallesi'nde caddede yürüyen yüzlerce kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde zabıta ekiplerinin sokaktakilere yaptıkları uyarıda yer aldı. Caddede yürüyenler zabıta ekiplerinin, "Sevgili vatandaşlarımız devletimizin almış olduğu koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu olarak bulunmamanız, zamanınızı evlerinizde geçirmeniz gerekmektedir." uyarılarını dikkate almadı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ZABITANIN UYARISI İŞE YARAMADI; BAĞCILAR’DA CADDEDEKİ KALABALIK KAMERADA

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

ZABITANIN UYARISI İŞE YARAMADI; BAĞCILAR'DA CADDEDEKİ KALABALIK KAMERADA
Etiketler : Koronavirüs, Bağcılar, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi Haberler
Ankara'nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi Haberler
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi
Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı Haberler
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu’nu isyan ettirdi: Yapmayın Haberler
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu'nu isyan ettirdi: Yapmayın
AK Parti’den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var Haberler
AK Parti'den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var
Ankara’da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu Haberler
Ankara'da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu
Fransa’da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

Özbekistan'da, Nevruz Bayramı koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanıyor - Haber KÜTAHYA Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı - Haber Şırnak'ta 70 gün önce kaybolan 'Keldani Şimuni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı' iddiası - Haber Tokat'ta, berberlerde koronavirüs yoğunluğu - Haber ESKİŞEHİR Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı - Haber İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var - Haber İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın - Haber Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading