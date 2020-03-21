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ZABITANIN UYARISI İŞE YARAMADI; BAĞCILAR'DA CADDEDEKİ KALABALIK KAMERADA

BAĞCILAR'da evde kalın uyarılarına uymayan yüzlerce kişi dışarıya çıktı.

21.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:50
ZABITANIN UYARISI İŞE YARAMADI; BAĞCILAR'DA CADDEDEKİ KALABALIK KAMERADA
BAĞCILAR'da evde kalın uyarılarına uymayan yüzlerce kişi dışarıya çıktı. Caddede yürüyen kalabalık zabıtanın uyarılarını dikkate almadı. Koronavirüs salgınının ardından yapılan "evde kalın" uyarılarının ardından birçok İstanbullu evlerinde kalırken, Bağcılar 'da sokaklardaki kalabalık dikkat çekti. Bağcılar, Fatih Mahallesi'nde caddede yürüyen yüzlerce kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde zabıta ekiplerinin sokaktakilere yaptıkları uyarıda yer aldı. Caddede yürüyenler zabıta ekiplerinin, "Sevgili vatandaşlarımız devletimizin almış olduğu koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu olarak bulunmamanız, zamanınızı evlerinizde geçirmeniz gerekmektedir." uyarılarını dikkate almadı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Bağcılar, Zabıta, Güncel

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