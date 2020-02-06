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Zabıtanın yaralı bulduğu yaban keçisi korumaya alındı

ANTALYA'da, zabıta görevlisi Volkan Yağmur'un doğada yaralı halde bulduğu ve evine getirip beslediği yaban keçisi, korumaya alındı.

06.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:22Zabıtanın yaralı bulduğu yaban keçisi korumaya alındı

ANTALYA'da, zabıta görevlisi Volkan Yağmur'un doğada yaralı halde bulduğu ve evine getirip beslediği yaban keçisi, korumaya alındı. Silahla yaralandığı değerlendirilen hayvanın, arka ayaklarını kullanamadığı belirlendi.

Kaş Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Volkan Yağmur, dün bir vatandaşın kendisine "Yaralı bir yaban keçisi gördüm" demesi üzerine söz konusu bölgede kendi imkanlarıyla arama yaptı. Volkan Yağmur, bugün saat 10.00 sıralarında Gökseki Gemi Batığı mevkisinde hayvanı yaralı halde buldu. 3-4 yaşlarında olduğu tahmin edilen, arka ayaklarından silahla vurulduğu değerlendirilen yaban keçisini evine götüren Volkan Yağmur, hayvanı besleyip, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine verdi.Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Finike Şefliği ekipleri, Volkan Yağmur'un evine gelerek, yaralı yaban keçisini teslim aldı. Hayvanın Kumluca Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüleceği ve burada tedavisinin devam edeceği belirtildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kaş Belediyesi, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA

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