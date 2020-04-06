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Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı

Ordu'da zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine yaptığı naif konuşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, ayak bileğindeki yaranın kanamasının durdurulamaması üzerine apar topar hastaneye kaldırıldı.

06.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:12

Ordu 'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikametinden çıkması kısıtlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, hastaneye kaldırıldı.

KANAMAYI DURDURAMAYINCA YARDIM İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Burhan Kılıçkını'nın bir süre önce ayak bileğinde oluşan yarası kanamaya başladı. Kendi imkanlarıyla kanamayı durduramayan Burhan Kılıçkını, komşularından yardım istedi.

İLK MÜDAHALE EVİNDE YAPILDI

Eve gelen komşularının da kanamayı durduramaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra eve gelen ekipler Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi burada yaptı. Burhan Kılıçkını daha sonra Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kılıçkını'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildiği öğrenildi.

Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Altınordu, Zabıta, Ordu, 3. Sayfa, Güncel

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Ordu'da, Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
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