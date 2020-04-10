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Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca taburcu edildi

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

10.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:19
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca taburcu edildi
Ordu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Ayak bileğinde oluşan yaranın kanaması üzerine 6 Nisan'da Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıçkını'nın tedavisi tamamlandı.
Kılıçkını, memleketi Mersin 'den gelen kızı Deniz ile damadı Şehmuz Öztaş tarafından hastaneden alındı.
Ordu'daki evinde bulunan eşyalarını toplayan Kılıçkını, kızı ve damadıyla sevk izin belgesi alarak Mersin'e gitmek üzere yola çıkacak.
Burhan Kılıçkını, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 15 yıl yaşadığını ancak rahatsızlığı nedeniyle memleketine dönmeye karar verdiğini söyledi.
Ayağındaki yaranın bir türlü iyileşmediğini dile getiren Kılıçkını, Ordu Devlet Hastanesindeki tedavi sürecinde sağlık ekibinin yakın ilgisinden memnun kaldığını, Mersin'de de ameliyat olacağını belirtti.
Burada kendisiyle çok iyi ilgilenildiğini, ihtiyaçlarının giderildiğini anlatan Kılıçkını, zabıta ekipleriyle konuşmasıyla ilgili, "İnsanlarla örnek olsun diye güzel Türkçe konuşuyorum. Hatasız kelimelerle konuşmaya gayret gösteriyorum. En güzeli ne olabilir? Sağlık olsun, sıhhat olsun, güzellik olsun." dedi.
Kılıçkını, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler olmak üzere kendisine yakın ilgi gösteren herkese teşekkür etti.
Ordu'yu da çok sevdiğini ve özleyeceğini vurgulayan Kılıçkını, kızının kendisine yardımcı olduğunu, bundan sonra memleketinde yaşamını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Zabıta, Ordu, Güncel
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