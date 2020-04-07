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Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amcanın tedavisi sürüyor

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'nın, dün rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.

07.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:44
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amcanın tedavisi sürüyor
Ordu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'nın, dün rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.
Ayak bileğinde oluşan yaranın kanaması üzerine Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Kılıçkını, genel cerrahi servisinde uzman hekimlerce takip ediliyor.
77 yaşındaki Kılıçkını'nın tedavisi ve sağlık durumuyla yetkililer de yakından ilgileniyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından, "Süreci takip ediyor ve kendisi ile yakından ilgileniyorum. Sağlık durumu şu anda iyi." paylaşımında bulundu.
Konuştuğu zabıta memurundan ziyaret
Öte yandan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli zabıta memuru Sezai Arslan ise hastaneye giderek Burhan Kılıçkını'nı ziyaret etti.
Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için evine gittiği Kılıçkını ile diyaloğunun yer aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gören zabıta memuru Arslan, Kılıçkını'na çiçek vererek geçmiş olsun dileklerini iletti.
"Selamlarıyla birlikte herkese evlerinde kalma tavsiyesi var"
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de Burhan amcanın sağlığı ile yakından ilgilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu zor günlerde yalnızlığını paylaştığımız Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla tanışıp yanında olduğumuz ve belediyemiz zabıta memurumuzla diyaloğundaki naifliği ve nezaketiyle tüm ülkemizin gönlünde taht kuran değerli büyüğümüz Burhan amcamızın sağlık durumuyla yakından ilgileniyoruz, merak etmeyin, durumu iyi. Selamlarıyla birlikte herkese evlerinde kalma tavsiyesi var."
Bu arada Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca oluşan ekip, Burhan Kılıçkını'nın evinde temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Zabıta, Ordu, Güncel
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