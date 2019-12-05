Haberler » 3. Sayfa » Zabıtaya kızıp terazisini böyle parçaladı - Haberler

Zabıtaya kızıp terazisini böyle parçaladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta kestane satan seyyar satıcı bir hafta içerisinde kendisine zabıta tarafından binlerce liralık ceza kesildiğini iddia ederek, sokak ortasında terazisini parçaladı.

05.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:41Zabıtaya kızıp terazisini böyle parçaladı
'nin ilçesinde sokakta kestane satan seyyar satıcı bir hafta içerisinde kendisine zabıta tarafından binlerce liralık ceza kesildiğini iddia ederek, sokak ortasında terazisini parçaladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanı'nda meydana geldi. İddialara göre, meydanda seyyar tezgah ile kestane satan Cümali Özdemir isimli seyyar satıcı, Merkezefendi Belediyesi Müdürlüğü ekiplerinin, resmi kayıtları olmasına rağmen baskı yaptıklarını ve satış yapmasına izin vermediklerini ileri sürdü. Bir hafta içerisinde kendisine binlerce liralık ceza yazıldığı iddia eden Cümali Özdemir, bir kez daha zabıta ekiplerini karşısında görünce herkesin gözü önünde terazisini parçaladı. Kalabalığın şaşkın bakışları altında tezgahındaki teraziyi yere atıp parçalayarak sinir krizleri geçiren Özdemir, sonrasında ise vatandaşlara bağırarak hayır yaptığını ve kestaneleri ücretsiz vereceğini söyledi. Özdemir, kendisine çeşitli gelirler adı altında ceza yazıldığını savunarak kendisinin usulsüzlük yapmadığını belirtti. Özdemir, "Yazıklar olsun. 4 çocuğumun nafakasını çıkarıyorum. Pazara gidiyorum zabıta, buraya geliyorum zabıta. Ben vergimi ödüyorum. Benim sesimi duyun Merkezefendi Belediyesi Zabıtasından şikayetçiyim. 2 günde bir bana bin 200 TL ceza kesiyorlar. Ne yapayım ben eski hükümlüyüm diye kimse bana iş vermiyor. Ben ne yapayım? Hırsızlık mı yapayım? Şurada 50 kilogram mal satıp çocuklarımızın rızkını çıkarıyorum. Onların tek istediği şey rüşvet. Verirsen senden iyi yok" diye konuştu.

Olay sonrası bölgeye tekrar gelen Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Özdemir ile konuşarak olaya çözüm bulunacağını söyledi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, Zabıta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:16 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandı - Haberler
18:13 İsviçre'de vatandaşlık alan göçmenler alamayanlardan yılda 5 bin frank fazla kazanıyor - Haberler
18:13 Lyon'da Işık Festivali zamanı - Haberler
18:09 Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Iğdır'da - Haberler
18:07 İzmir'de 10 kişinin yaralandığı çatışmanın sebebi belli oldu - Haberler
18:00 Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
17:54 Kendini banyoda asan genci annesi son anda kurtardı - Haberler
17:38 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir - Haberler
17:34 Kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaşan kadın öldü - Haberler
17:05 Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü - Haberler
5.12.2019 18:29:09