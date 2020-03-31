Zabıtaya Koronavirüs teşekkürü

Gece-gündüz demeden Koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun bir çalışma temposu sergilen Belediye Zabıta Birimi'ne Bergama Motorize Eğitimciler Platformu ve ilçemiz esnafından teşekkür ziyareti yapıldı. Ziyarette ayrıca zabıtalar için ikramda bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanları ile başlayan, Belediye Temizlik İşleri Birimi ile devam eden teşekkür ziyaretlerine, Bergama'da faaliyet gösteren Motorize Eğitimciler Platformu da katıldı. Belediye Zabıta Birimi'ni ziyaret eden platform gönüllüleri Bergamalı öğretmenler "Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği şu süreçte emeğiniz çok, size teşekkür etmek için geldik. Evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın eli ayağı oldunuz. Bizlerde sizlerin yanındayız" dedi.

BAŞKAN YARDIMCISI UMUTLU; "TEŞEKKÜR ZİYARETİNİZ BİZİ MOTİVE ETTİ"

Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen teşekkür ziyaretini belediye adına karşılayan Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, "Sosyal içerikli bir platformun, bu şekilde destek vermesi bizi pozitif anlamda daha çok motive etti. Bu düşüncenize ve ilginize çok teşekkür ederiz. Burada yapılan ikrama sponsor olan esnafımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün görevlilerin, bu süreçte yoğun bir çalışma içerisinde olduğuna dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, "Ön saflarda zabıta ve temizlik işlerimiz müdür ve personelleri gece gündüz demeden cansiparane bir şekilde mesai harcıyorlar. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çabalıyorlar. Bu vesileyle esnafımızın nezdinde belediyemiz müdür ve personellerine Belediye Başkanımız Sayın Hakan Koştu adına tekrar teşekkür ediyorum. Biz idareci olarak her zaman arkalarındayız. Birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç olduğumuz bir dönemdeyiz.Tüm dünya ve ülkemiz bu illeti yenmek için mücadele ediyor. Bugünleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız" dedi.Başkan Yardımcısı Umutlu, konuşmasının ardından çalışanları bir süre ayakta alkışladı. Daha sonra ilçe esnaflarından Sinan Doğan tarafından zabıtalara çiğ köfte ikramında bulunuldu.

Kaynak: Bültenler