Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zabıtaya Koronavirüs teşekkürü

Bergama Motorize Eğitimciler Platformu ve ilçemiz esnafından zabıtaya Koronavirüs teşekkürü.

31.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:01
Zabıtaya Koronavirüs teşekkürü

Gece-gündüz demeden Koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun bir çalışma temposu sergilen Belediye Zabıta Birimi'ne Bergama Motorize Eğitimciler Platformu ve ilçemiz esnafından teşekkür ziyareti yapıldı. Ziyarette ayrıca zabıtalar için ikramda bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanları ile başlayan, Belediye Temizlik İşleri Birimi ile devam eden teşekkür ziyaretlerine, Bergama'da faaliyet gösteren Motorize Eğitimciler Platformu da katıldı. Belediye Zabıta Birimi'ni ziyaret eden platform gönüllüleri Bergamalı öğretmenler "Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği şu süreçte emeğiniz çok, size teşekkür etmek için geldik. Evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın eli ayağı oldunuz. Bizlerde sizlerin yanındayız" dedi.

BAŞKAN YARDIMCISI UMUTLU; "TEŞEKKÜR ZİYARETİNİZ BİZİ MOTİVE ETTİ"

Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen teşekkür ziyaretini belediye adına karşılayan Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, "Sosyal içerikli bir platformun, bu şekilde destek vermesi bizi pozitif anlamda daha çok motive etti. Bu düşüncenize ve ilginize çok teşekkür ederiz. Burada yapılan ikrama sponsor olan esnafımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün görevlilerin, bu süreçte yoğun bir çalışma içerisinde olduğuna dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, "Ön saflarda zabıta ve temizlik işlerimiz müdür ve personelleri gece gündüz demeden cansiparane bir şekilde mesai harcıyorlar. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çabalıyorlar. Bu vesileyle esnafımızın nezdinde belediyemiz müdür ve personellerine Belediye Başkanımız Sayın Hakan Koştu adına tekrar teşekkür ediyorum. Biz idareci olarak her zaman arkalarındayız. Birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç olduğumuz bir dönemdeyiz.Tüm dünya ve ülkemiz bu illeti yenmek için mücadele ediyor. Bugünleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız" dedi.Başkan Yardımcısı Umutlu, konuşmasının ardından çalışanları bir süre ayakta alkışladı. Daha sonra ilçe esnaflarından Sinan Doğan tarafından zabıtalara çiğ köfte ikramında bulunuldu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Bergama, Zabıta, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Zabıtaya Koronavirüs teşekkürü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İngiltere’de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:18: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 18:17: AK Parti yaşlılar için seferber oldu - Haber 18:16: Hatice teyzeden "Vefa Sosyal Destek Grubu"na teşekkür - Haber 18:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la telefonla görüştü - Haber 17:40: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız - Haber 17:32: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber