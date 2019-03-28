Zabun: "Kahramanmaraş 125 Ülkeye İhracat Yapıyor"

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın, 125 ülkeye ihracat yaparak, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde güçlü bir Türk markası olarak anıldığını söyledi.Zabun, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay'dan oda ve borsa başkanları ile iş dünyasından temsilcilerin katıldığı toplantıda, Kahramanmaraş'ın Avrupa başta olmak üzere 125 ülkeye ihracat yaptığını ve güçlü bir Türk markası olarak anıldığını belirtti.2018 yılında Kahramanmaraş'ın 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını kaydeden Zabun, "Türkiye'nin hız kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi için bizler de iş dünyası olarak hiç durmadan çalışıyor, üretiyor, ihracat yapıyoruz. 2018 yılını, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 168,1 milyar dolar ile geride bıraktık. Özellikle döviz kurları üzerinden yapılan ekonomik saldırılara karşın, 2018'de iş dünyası olarak rekorlar kırdık. Kahramanmaraş'ın da aralarında bulunduğu 17 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor. Bugün, Türkiye'nin en güçlü sanayi merkezleri arasında yer alan Kahramanmaraş, 125 ülkeye ihracat yaparak, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde güçlü bir Türk markası olarak anılmaktadır" diye konuştu.İstihdam seferberliğinde Kahramanmaraş'ın önemli adımlar attığını söyleyen Zabun, nitelikli iş gücünün karşılanması adına çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. Zabun, "Kahramanmaraş, 2017 yılındaki istihdam seferberliğinde 7 bin 500 kişi ilave istihdam sağlamayı taahhüt etmiş ve bu taahhüdünün tam iki katına ulaşarak büyük bir başarı göstermişti. Bu defa hedef 20 bin ilave istihdam. Dürüst ve çalışkan girişimcilerimiz ile bugün yine yaparız diyorum. Öte yanda, özel sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan mesleki eğitim işbirliği protokolü inanıyoruz ki, ülkemizde bu sorunun çözümüne çok büyük katkılarda bulunacaktır. Bu vesile ile Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ