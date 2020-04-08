Zade Vital üretimi 3 vardiyaya çıkardı
Türkiye'nin en büyük takviye sağlık ürünleri üreticilerinden Zade Vital, salgın döneminde vardiyayı 3'e çıkardı.
08.04.2020 04:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 04:59
Türkiye 'nin en büyük takviye sağlık ürünleri üreticilerinden Zade Vital, salgın döneminde vardiyayı 3'e çıkardı. Firma bu dönemde istihdamına da 25 yeni kişiyi ekledi. Konya 'daki tesislerinde GMP standartlarında yıllık 1 milyar kapsül üreten marka, ABD pazarında da ciddi talep görüyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Konya, Ekonomi