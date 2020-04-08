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Zade Vital üretimi 3 vardiyaya çıkardı

Türkiye'nin en büyük takviye sağlık ürünleri üreticilerinden Zade Vital, salgın döneminde vardiyayı 3'e çıkardı.

08.04.2020 04:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 04:59
Zade Vital üretimi 3 vardiyaya çıkardı

Türkiye 'nin en büyük takviye sağlık ürünleri üreticilerinden Zade Vital, salgın döneminde vardiyayı 3'e çıkardı. Firma bu dönemde istihdamına da 25 yeni kişiyi ekledi. Konya 'daki tesislerinde GMP standartlarında yıllık 1 milyar kapsül üreten marka, ABD pazarında da ciddi talep görüyor.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Konya, Ekonomi
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