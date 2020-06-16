Zafer Aktaş kimdir? İstanbul emniyet müdürü Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş hayatı ve biyografisi! İstanbul'un yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı karar ile Adana Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki, Zafer Aktaş kimdir? İstanbul emniyet müdürü Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş hayatı ve biyografisi! İstanbul'un yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş!

16.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:43

Resmi Gazete'de Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı. Başarılı bir geçmişi olan emniyet müdürü Zafer Aktaş'ın yeni görev yeri İstanbul oldu. Emniyet müdürü Zafer Aktaş hakkında merak edilenler haberimizde.

ZAFER AKTAŞ KİMDİR?

1964 yılında Çanakkale'de doğdu.

1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığının 26.10.2016 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığının 27.12.2018 tarihli kararnamesi ile Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın Müdürümüz Zafer AKTAŞ 16.06.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Balıkesir nüfusuna kayıtlı olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Zafer Aktaş kimdir? İstanbul emniyet müdürü Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş hayatı ve biyografisi! İstanbul'un yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş!
ZAFER AKTAŞ KİMDİR?
Zafer Aktaş kimdir? İstanbul emniyet müdürü Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş hayatı ve biyografisi! İstanbul’un yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş!
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Zafer Aktaş, İstanbul, Adana, Gündem, Güncel, Haber
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Manşet

Haberler

41 yıllık Türk devi Aras Kargo’nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Danıştay kararından sonra Ayasofya’daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz Haber
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
ABD, Suriye’de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Haber
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Haberler››Gündem››Zafer Aktaş kimdir? İstanbul emniyet müdürü Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş hayatı ve biyografisi! İstanbul'un yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş! - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

09:41: Romantik Komedi 2 filminin konusu ne ? Romantik Komedi 2 oyuncuları kim? Romantik Komedi 2 künyesi.. - Haberler 09:38: Süleyman Demirel kimdir? Süleyman Demirel'in siyasi kariyeri nedir? Süleyman Demirel hayatı ve biyografisi! Süleyman Demirel'in biyografisi! - Haberler 09:13: Evrim Aras kimdir? Evrim Aras hayatı ve biyografisi! - Haberler 09:12: Bundesliga ligi bitti mi ? Bundesliga'da hangi takımlar var? Bundesliga'nın yeni şampiyonu kim oldu? Bundesliga sezonlara göre tüm şampiyonlar.. - Haberler 08:59: Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin kimdir? Sezen Burçin kaç yaşında, mesleği ne? - Haberler 03:05: Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu - Haberler 00:57: Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler 19:52: Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor - Haberler 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı - Haber