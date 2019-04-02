Zafer Aktaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP RİZE GÜNEYSU belediye başkan adayı olan Zafer Aktaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. RİZE GÜNEYSU ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Zafer Aktaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP RİZE GÜNEYSU adayı Zafer Aktaş kimdir? BTP RİZE GÜNEYSU adayı Zafer Aktaş yüzde kaç oy aldı?

Zafer Aktaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP RİZE GÜNEYSU belediye başkan adayı olarak gösterilen Zafer Aktaş GÜNEYSU ilçesinde % 0,56 oranında oy almıştır. GÜNEYSU ilçesinde % 0,56 oranında oy olan Zafer Aktaş adlı BTP adayı toplamda 16 adet oy sayısına ulaştı.

Zafer Aktaş Kimdir?

Zafer Aktaş,31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Rize İli, Güneysu İlçesi Belediye Başkan Adayı oldu.

RİZE GÜNEYSU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.