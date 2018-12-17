Zafer Algöz'ün Yolda Bulduğu İçi Dolu Çantanın Sahibi Uludağ Gazozları'nın Patronu Çıktı! Zafer Algöz Kimdir?

Ünlü oyuncu Zafer Algöz oturduğu Nişantaşı'nda yolda içi mücevher dolu bir çanta buldu. Çantanın sahibini aramak için sosyal medyasını kullanan sanatçı, "Böyle bir çanta buldum, sahibini arıyorum"yazısıyla fotoğrafını paylaştı. Aynı sıralarda Teşvikiye Karakolu'nda kayıp başvurusunda bulunan Uludağ Gazozları'nın sahibi Metin-Hülya Erbaklar çifti polisin paylaşımı fark etmesiyle rahatladı.

"BANA BİR MUCİZE HEDİYE ETTİNİZ"

Posta'ya göre mücevherleri tek tek tarif eden Hülya Erbak'a Algöz, "Ne zaman isterseniz çantanızı alabilirsiniz" dedi. Çiftin oğulları Nuri Cem ise çantayı teslim aldıktan sonra ünlü oyuncuya "Bana bir mucize hediye ettiniz, 'hala böyle iyi insanlar kaldı mı' diye sorardık, demek ki varmış. İyi ki varsınız" diye mesaj attı.

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

30 Ağustos 1961 tarihinde Kars'ta doğan Zafer Algöz, Bursa Devlet Tiyatrosundaki Gençlik kursları ile tiyatro eğitimi almaya başladı. Ünlü oyuncu, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanarak bu sektöre ilk adım atmış oldu.

Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanarak birçok oyunda rol aldı. Bununla birlikte League of Legends isimli MOBA oyununda açılışa özel olarak Gangplank adlı şampiyonun Barbaros isimli kostümünü seslendirerek ilgi gördü. 2010 yılında 10. Lions Tiyatro Ödülleri'nde Vahşet Tanrısı oyunuyla en iyi komedi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı.

Şu anda Muhteşem İkili adlı dizide bir emniyet müdürünü canlandıran oyuncu, kronolojik sıralamaya göre rol aldığı filmler şu şekildedir; Saygılar Bizden, Oğlum Adam Olacak, Televizyon Çocuğu, Ağır Roman, Komşu Komşu, Utanmaz Adam, Salkım Hanımın Taneleri, Duruşma, Evdeki Hesap, Cesur Kuşku, Esir Şehrin İnsanları, Çınaraltı, O Şimdi Mahkum, Kapıları Açmak, Sınav, Umut Adası, Hasret, Kurtlar Vadisi Pusu, Cumhur Cemaat, AROG, Umut, Yahşi Batı, Mükemmel Çift, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Leyla ile Mecnun, Dedemin İnsanları, Mor Menekşeler, İbreti Alem, Uzun Hikaye, Sultan, İntikam, Mihrap Yerinde, Beni Böyle Sev, Pek Yakında, Tut Sözünü, Ali Baba ve Yedi Cüceler, Kaçma Birader, Hayatımın Aşkı, Deli Aşk.

Lale Algöz'le evli ve bir de kızları olan Algöz, geçenlerde üniversiteden mezun olan kızı Ilgın ile ilgili gurur dolu paylaşımlarda bulundu. Fanatik bir Beşiktaşlı olan Algöz, hiçbir maçı kaçırmıyor.