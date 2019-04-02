Zafer Andıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AKSARAY SARIYAHŞİ belediye başkan adayı olan Zafer Andıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AKSARAY SARIYAHŞİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Zafer Andıç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AKSARAY SARIYAHŞİ adayı Zafer Andıç kimdir? BTP AKSARAY SARIYAHŞİ adayı Zafer Andıç yüzde kaç oy aldı?

Zafer Andıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AKSARAY SARIYAHŞİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Zafer Andıç SARIYAHŞİ ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. SARIYAHŞİ ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Zafer Andıç adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

AKSARAY SARIYAHŞİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.