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Zafer Bayramı SANKO Park'ta coşkusu

Gaziantep'in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi Sanko Park AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını, düzenleyeceği etkinliklerle zirveye taşımaya hazırlanıyor.

28.08.2019 11:59 Zafer Bayramı SANKO Park'ta coşkusu
Gaziantep'in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi Sanko Park AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını, düzenleyeceği etkinliklerle zirveye taşımaya hazırlanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde her türlü yoksunluğa rağmen gerçekleştirilen milli mücadelenin taçlandığı büyük zaferin 97.'inci yılı, Sanko Park'ta coşkuyla kutlanacak. Ünlü sanatçı Rafet El Roman, 30 Ağustos Cuma günü saat 20,00'de, Sanko Park ana atriumda Zafer Bayramı'na özel performans sergileyecek, dağıtılan bayraklar eşliğinde sevilen şarkılarını Gaziantepli hayranları için seslendirecek. Konser ve bayrak dağıtımının yanı sıra, 30 Ağustos'un coşkusunu yansıtan dans ve bando gösterileri, Sanko Park ziyaretçilerine unutulmaz bir bayram yaşatacak ve bu özel günü adeta şölene dönüştürecek.

Alışveriş merkezinin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek yarışmayla seçilen şanslı kişiler, bayram coşkusuna sevdikleri sanatçı ile tanışma mutluluğunu da ekleyecek. Yarışmaya www.instagram.com/sankoparkgaziantep adresi üzerinden ulaşılabiliyor. - GAZİANTEP

Zafer Bayramı, Zafer Haftası, Gaziantep, Sanko, Güncel

Kaynak: İHA

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