Zafer Bayramımız kutlu olsun

Taban, yayımladığı mesajında, "Büyük milletimizin tarihinde adaletle hükmetmek, esareti kabul etmemek ve zaferlerle dolu şanlı tarihler yatar. Millet olarak esareti hiçbir zaman kabul etmemiş, göklerde süzülen nazlı bayrağımızın hürriyeti sevdiği gibi, bu topraklarda vicdanı hür, vatanı hür, gökte uçan kuşundan, yerde gezen karıncasına kadar hür bir vatana sevdalanmışız. Tarihimize baktığımızda gördüğümüz mücadele ruhumuzun içinde evvela inanç, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bu topraklarda şehadet şerbetini yudumlamış ecdadımızın ayak izleri vardır. Milletimiz her yaştan insanı ile varını yoğunu ortaya koymuş, 97 yıl önce manevi şeref nişanesini göğsüne takmış, bayrağını inancı ile gönderlerine çekmiş, bu aziz vatanın kurtuluşu için can vermiştir. 97. Yılında 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, gözlerimizde şerefli bir hüzün, kalbimizde aynı haleti ruhiye ile bugünü kutluyor olmaktan dolayı mutluluğumu dile getirmek istiyorum." İfadesinde bulundu.

İMAN EN BÜYÜK İMKAN

30 Ağustos'un önemi üzerine de açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban "Bu toprakların vatan oluşunda önemli tarihler vardır. Her birinin içinde ise aynı ruh ve inanç vardır. Türk Milleti 30 Ağustos ile yedi düvele karşı kalbinde ki inançla vatan müdafaası için savaşmış, şanlı bir zaferle muzaffer kılınmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında kazanılan ve Kurtuluş Savaşı'mızın önemli kırılma noktalarından biri olan bugün, bağımsızlık mücadelesinde iman varsa imkan vardır vurgusunu yinelemiş, kahramanlık destanını birlik duygusundan ve inancından alarak bugün sahip olduğumuz değerleri bizlere hediye etmişlerdir" sözleriyle konuşmasına devam etti.

ZAFERLER TARİHE SUNULAN BİRLİK MESAJLARIDIR

Bağımsızlığın bu milletin en büyük dayanağı olduğunu belirten Başkan Taban; "İstiklalin uğrunda canını sunan vatan sevdalısı neferler, Cenabı Allah'ın inayetiyle şehadet şerbetini yudumlarken, ardında bize manevi zırhlarla çevrili bir vatan bırakmışlardır. Yemen'de yanmış, Sarıkamış'ta donmuş, Çanakkale'de on beşinde can vermiş bu vatanın evlatları, kadınıyla çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla bir olmanın, birlik olmanın mesajını tüm cihana duyurmuştur. Bu millet büyük badirelerden geçmiş, her birinde azmi, inancı ve birlik duygusu ile zorlukların üstesinden gelmiştir. Geçmişte yedi düvele karşı sürdürülen savaşlar, günümüzde birlik ve toprak bütünlüğümüz üzerinden her dönemde devam etmektedir. 15 Temmuz'da yaşadığımız ve bütün dünyaya birlik mesajı verdiğimiz tehlikeli kalkışmanın özünde de aynı kirli düşünce vardır" açıklamasında bulundu.

BU VATANIN HER KARIŞI SİZLERE MİNNETTAR

Taban sözlerini; "30 Ağustos Zafer Bayramımızı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, bu toprakların vatan oluşunda ve tarihin bütün kritik evrelerinde büyük rol oynayan bütün sevdalı şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vatanın her karışı, her insanı onlara minnettardır. Onların canlarıyla emanet ettiği bu vatanda bağımsızlığımızı bazen bir dizeye nakşedilmiş bulur "Bir yerin adına denince Türk ülkesi, gözün bayrak ara kulağın ezan sesi" dizesinde olduğu gibi, bizi biz yapan değerleri vurgularız. Şahadetleri dört bir yanda gök kubbeyi işaret eden, minarelerinde salaların ve ezanların yankılandığı, gönderlerinde nazlı hilalin şehit kanlarıyla dalgalandığı bu vatanın; bir ve bütün olarak her türlü kötülükten muhafaza olmasını temenni ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. Yılını en kalbi duygularımla kutluyorum. Tüm ilçe halkımızı 30 Ağustos 2019 saat 10.00'da Belediye Binası önünde gerçekleşecek olan programa, büyük zaferin coşkusunu paylaşmaya davet ediyorum " cümleleri ile konuşmasını tamamladı.