Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kazasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. Durumu ağır olarak 9 Eylül Hastanesi'ne kaldırılan Çika, 12 martta hayata gözlerini kapattı.

Demet Akbağ sevenleri, bu haber sonrasında oldukça üzüldü. Peki, Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika kimdir, aslen nerelidir?

ZAFER ÇİKA KİMDİR?

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika İzmir'de dünyaya geldi. Akbağ bir gazete röportajında, özel hayatıyla ilgili detaylar verdi. Çika, aşkı uğruna İstanbul'a taşındı ve "Çocuğumuz olursa evleniriz" diye planladıla. Demet Akbağ, 39 yaşına geldiğinde yaşı dolayısıyla "O defteri artık kapattım" diye düşündüğünde hamile kaldığını öğrendi.

SEVİNÇ DOLU HABERİ DOĞUM GÜNÜNDE VERDİ

Demet Akbağ, 30 Ağustos tarihinin eşi Zafer Bey'in doğum günü olması nedeniyle, hamile olduğu sürprizini o güne sakladı. Bu haberin üzerine evlenme kararı aldılar ve Galatasaray- Milan maçını seyretmeye gittikleri 19 Eylül 1999'da Milano'da evlendiler. 2000 yılında Ali dünyaya geldi. Demet Akbağ, Ali'li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımladı. "Mayıs başında eşim kalp krizi geçirdiğinde zor günler geçirdim. Neyse ki bu kötü günler geride kaldı." dedi.