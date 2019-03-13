Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti! Zafer Çika Kimdir?

Zafer Çika'nın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi eşi Demet Akbağ ile magazin dünyasını derinden sarstı. Bu olay sonrasında Zafer Çika kimdir, kaç yaşındaydı merak edilmeye başlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zafer Çika'nı hayatına dair detaylar haberimizde.

ZAFER ÇİKA KİMDİR?

İzmir'de doğup büyüyen Zafer Çika, Demet Akbağ ile uzun yıllardır birlikte. Doğduğu şehri ve işini bırakıp İstanbul'a taşınan Zafer Çika, uzun süre birlikte olduğu Demet Akbağ ile 19 Eylül 1999'da Milona'da evlendiler. Mutlu çiftin 2000 yılında doğan Ali isminde bir çocukları vardır. Film yapımcısı olan Zafer Çika, 2014 yılında geçirdiği kalp kriziyle eşini ve sevenlerini korkutmuştu. Zafer Çika İzmir - Çeşme arasında geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybetti.

KAZA ANI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Ajanslardan alınan bilgilere göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda tarafından kullanılan cipin Narlıdere- Güzelbahçe mevkisinde kontrolünü kaybetmiş ve şarampole devrilmiş. Emniyet kemerinin bağlı olmadığı anlaşılan Zafer Çika'nın araçtan dışarı fırladığı söylendi. Kaza sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.