15 Mart 2019, 10:35
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Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Katılmayan Arda Turan: Kulüp İzin Vermiyor

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze törenine katılmayan Arda Turan, "Kulüp izin vermiyor, şehir dışındayız. Bu yüzden kendi dedemin ve babaannemin cenazesine bile gidemedim." dedi.

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çika dün izmir'de toprağa verildi.

Sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde gözler Arda Turan'ı aradı. "Manevi abim" dediği Zafer Çika'nın cenazesine katılmayan Turan, 2. Sayfa programına açıklama yaptı.

"KULÜP İZİN VERMİYOR"

Turan programın sunucularına şu mesajı attı: Sabah antrenman var kulüp izin vermiyor, şehir dışındayız. Bu yüzden kendi dedemin-babaannemin cenazesine bile gidemedim.

Demet Akbağ, Arda Turan, Zafer Çika, Magazin, Spor


YORUMLAR (24)
BENİ OKU: ulan kim sallar kulübü. insan dedesinin nenesinin cenazesine gitmez mi ya. yuh
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12345: intagram dan duygu kasmaya acıklı şeyler yazmaya gelince 1. sıradasın bayrak tutanısın cenaze olunca izin vermiyorlar oluyor değil miadAMsın arda adAM. . .
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DÜRBÜNLÜ: sanki sen katılsaydın mevta cennete gidecekti.tövbe Estağfirullah.
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CIBILLIBA: sürüm sürümm sürün ınsallah ıkıyakan bır araya gelmesın bılınmezdertlere yakalanasın arda
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ALP: doğruysa hep saygıyla seyrettiğimiz ve şampiyonluk yolunda sempatiyle desteklediğimiz Başakşehire sempatim, Başkanına ve T. Direktörüne de saygım bitmiştir.
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