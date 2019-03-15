Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Katılmayan Arda Turan: Kulüp İzin Vermiyor

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çika dün izmir'de toprağa verildi.

Sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde gözler Arda Turan'ı aradı. "Manevi abim" dediği Zafer Çika'nın cenazesine katılmayan Turan, 2. Sayfa programına açıklama yaptı.

"KULÜP İZİN VERMİYOR"

Turan programın sunucularına şu mesajı attı: Sabah antrenman var kulüp izin vermiyor, şehir dışındayız. Bu yüzden kendi dedemin-babaannemin cenazesine bile gidemedim.