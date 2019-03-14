Zafer Çika'nın Cenazesi Toprağa Verildi

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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi Çeşme'de toprağa verildi.Çika için öğle vakti İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze namazı kılındı.Musalla taşına konulan tabutun üzerine, "Zafer Çika" yazılı 35 numaralı Galatasaray forması ile atkısı serildi.Namazdan önce camiye gelen Zafer Çika'nın eşi Demet Akbağ'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Akbağ ve oğlu Ali Çika, burada taziyeleri kabul ederken yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Ali Çika'yı da babasının tabutu başında sanatçı Yılmaz Erdoğan teskin etmeye çalıştı. Erdoğan, tabutun başında gözyaşı döken Ali Çika'ya koluna girerek destek oldu.Sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından birçok isim, yapımcı Zafer Çika'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve eşi Fulya Terim, teknik direktörler Yılmaz Vural, Okan Buruk, Rıza Çalımbay, Suat Kaya, Demet Akbağ'ın oyuncu arkadaşları Ata Demirer, Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Olgun Şimşek, Sermiyan Midyat, Gonca Vuslateri, Ece Uslu, Şahan Gökbakar, Cezmi Baskın, yapımcı Necati Akpınar, şarkıcı Deniz Seki, Emel Müftüoğlu ve Yonca Evcimik cenazede hazır bulundu.Cenaze namazının ardından Çika'nın cenazesi, Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mezarlığı'nda defnedildi.İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı cipin önceki akşam Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu araçtaki Zafer Çika ile sürücü yaralanmıştı.Yaralılar sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, Çika burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.