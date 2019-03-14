14 Mart 2019, 21:10
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Zafer Çika'nın Cenazesinde Büyük Saygısızlık!

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın İzmir'de düzenlenen cenaze töreni sonrası, siyaset ve sanat camiasından gelen çelenklerin üzerindeki çiçekler, görevlilerin ikazlarına rağmen bazı vatandaşlar tarafından yanlarında getirdikleri pazar arabasına konuldu.

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın İzmir'de düzenlenen cenaze töreni sonrası, siyaset ve sanat camiasından gelen çelenklerin üzerindeki çiçekler, görevlilerin ikazlarına rağmen bazı vatandaşlar tarafından yanlarında getirdikleri pazar arabasına konuldu.

CENAZE SAYGISIZLIĞI PES DEDİRTTİ

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi 58 yaşındaki Zafer Çika, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Çika'nın Alsancak Hocazade Camii'nde düzenlenen cenaze törenine sanat ve iş camiasından çok sayıda isim katılırken, İzmirli vatandaşlar da cenaze namazında dua etti. Ancak bazı vatandaşların cenazeye saygısızlığı pes dedirtti.

ÇİÇEKLERİ PAZAR ARABASINA DOLDURDULAR

Tören sonrası yanlarında pazar arabasıyla gelen birkaç kişi, cenaze törenine yollanan çelenklerden çiçekleri söktü. Duyarsız vatandaşlar, görevlilerin ikazlarına rağmen çiçekleri koparmayı sürdürdü.

Zafer Çika, Magazin


YORUMLAR (22)
...: o kadarmı açsınız utanmazlar . . .
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SÜTLÜ KÖPÜKLÜ KAFASI: Cicekleri toplayanlar, kesin yakinlarda ki cicekcinin akrabasidir. .
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A: Allahın açları
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NE ZAMAN: Demet akbagi gorsem aklima uzay heparı geliyor. Allah ikisine de rahmet etsin
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PELİNSU: Pelinwater
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