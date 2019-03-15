15 Mart 2019, 09:53
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Zafer Çika'nın Cenazesine Katılamayan Seray Sever, Gözyaşlarına Boğuldu

Demet Akbağ'ın trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika, dün son yolculuğuna uğurlandı. Bugün canlı yayına katılan Seray Sever ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çika, dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Seray Sever, Zafer Çika'dan bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehir dışında olduğu için Zafer Çika'nın cenaze törenine katılmayan Seray Sever, katıldığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Sever, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: "Ben ilk dizimi onlarla yaptım 140 bölüm sürdü. Çocuğun orada düğümlenmiş ve çıkmıyor. Çok acı ve beklenmedik. Çok fenayım gidecektim gidemedim. Demet'e bundan sonra Allah yardımcısı olsun oğluna da sabır versin eskisi gibi olabilir mi bilmiyorum."

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YORUMLAR (1)
ADINIZI YAZIN: merhuma duyduğun acıdan bahsediyon, toplantım vardı ankarada. cenazeye katılamadın diyorsun. cenazedeki toplantıya bir daha katılamazsın.
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