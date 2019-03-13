13 Mart 2019, 14:54
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Yakınları, Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesini Teslim Aldı

İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme otoyolunda dün geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.

İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme otoyolunda dün geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.

Abisinin cenazesi teslim alan kardeşi, ayakta durmakta güçlük çekerken gözyaşlarına da hakim olamadı.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Dün saat 19.00 sıralarında İzmir'den Çeşme'ye giderken şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan Zafer Çika, ağır yaralanmıştı. Acil servis ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Çika, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirmişti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Çika'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çika'nın cenazesi, aralarında kardeşinin de bulunduğu yakınları tarafından alınarak cenaze aracına konuldu. Demet Akbağ'ın eşi yapımcı Zafer Çika'nın naaşı, yarın öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Alaçatı'da defnedilecek. Otopsi işlemleri tamamlanan Çika'nın cenazesi, kardeşi tarafından teslim alındı. Gözyaşlarını tutamayan Çika'nın kardeşi herhangi bir açıklama yapmadı.

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Adli Tıp, Demet Akbağ, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Magazin, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (9)
TEK YUREK: BUTUN SOLCULAR HELVA YEMEYE DAVETLISINIZ
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MUHTAR: HANİ DEMET YOK NERDESİN SOLCU KARDEŞİM
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TEK YUREK: HAYTIN GERCEK TIYATROSU KURALLARA UYALIM SENI TRAFIK POLISI TANIR KEMERDEN YIRTARSIN UNLUSUN AMA ECEL TANIMAZ BASAR CCEZAYI SAGLICAKLA KERLE KALIN
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TEK YUREK: TOREN YAPILACAKMI
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