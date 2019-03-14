Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı camiye getirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Geçen salı günü saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında takla atan Muammer Renda yönetimindekikamyonette bulunan Zafer Çika, ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

CENAZESİ CAMİYE GETİRİLDİ

Bugün toprağa verilecek olan Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi. Öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Zafer Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, '35' ve 'Zafer Çika' yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi.

DEMET AKBAĞ DA CAMİYE GELDİ

Yakınları tabut başında namaz saatini beklemeye başladı. Demet Akbağ da camiye geldi. Tabutun başından bir an olsun ayrılmayan Demet Akbağ'ın güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.

VASİYETİ ÜZERİNE ÇEŞME'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Zafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a, Çeşme'de toprağa verilmek istediğini söylediği, vasiyeti gereği de burada son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA