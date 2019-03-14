14 Mart 2019, 13:02
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Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere camiye getirildi. Çika, vasiyeti üzerine Çeşme'de toprağa verilecek.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı camiye getirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Geçen salı günü saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında takla atan Muammer Renda yönetimindekikamyonette bulunan Zafer Çika, ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

CENAZESİ CAMİYE GETİRİLDİ

Bugün toprağa verilecek olan Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi. Öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Zafer Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, '35' ve 'Zafer Çika' yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi.

DEMET AKBAĞ DA CAMİYE GELDİ

Yakınları tabut başında namaz saatini beklemeye başladı. Demet Akbağ da camiye geldi. Tabutun başından bir an olsun ayrılmayan Demet Akbağ'ın güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.

VASİYETİ ÜZERİNE ÇEŞME'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Zafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a, Çeşme'de toprağa verilmek istediğini söylediği, vasiyeti gereği de burada son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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Narlıdere, Demet Akbağ, İzmir, Zafer Çika, Magazin, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (33)
...: Her aile birbirini böyle sevse zaten ülke kurtulacak.toplum daha huzurlu olacak.milletçe sevmeyi bilmiyoruz.yok dini ne yok ne giydi saçma saçma şeyler.
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VATANDAŞIN BİRİSİ: Çiçeği,çelengi tabutun üstüne koyup üzeri yazılı vaziyette sergilemek reklam yapmak .hoş olmamış,görgüsüzce olmuş..ölen insana saygısızlık bunlar herşeyden önce ..forma atlet v.b örtmekde yine çok anlamsız...Ayet yazılı örtü en doğru olanı,sade,temiz vede anlamlı.....Başka bir hususda demet akbağda cenazeye geldi demek !!!! Gelsemi haber olurdu,gelmesemi ...yazılacak şeymi bu Allah aşkına ????
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MÜHENDİS: :(
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BRAVO: mesela o formaya kumar bulaşmış her gün iddaa bülteninde lotoda totoda ;onu tabutun üzerindeki kuran yazısınin üzerine koymak caiz değildir birde rahmetliye saygısızlıktır ...ona artık dua dan başka birsey fayda vermez saygılar
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