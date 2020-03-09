Zafer Kalkınma Ajansı'na 7 personel alınacak
Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı, (ZAFER) 4 uzman personel, 2 destek personeli ve 1 iç denetçi olmak üzere toplam 7 personel alımı gerçekleştireceği duyurdu.
09.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:00
Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı, (ZAFER) 4 uzman personel, 2 destek personeli ve 1 iç denetçi olmak üzere toplam 7 personel alımı gerçekleştireceği duyurdu.
Personel alımı ile ilgili Zafer Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Zafer Kalkınma Ajansı Bölgesi'ne daha iyi hizmet verebilmek adına 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 Uzman Personel, 2 Destek Personeli ve 1 İç Denetçi olmak üzere 7 personel istihdamı yapacaktır. Başvurular 30 Mart 2020 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresine yapılacak olup, değerlendirmeler sonucunda mülakata katılmaya hak kazananlar 17 Nisan 2020 tarihinde açıklanacaktır. Başvuru sırasında kullanılacak standart evraklar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Zafer Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından doldurulacaktır. İstenen diğer belgeler de aynı sistem üzerinden yüklenecektir. Elden veya kargo ile başvuru kabul edilmeyecektir. İlanın detaylarına zafer.gov.tr adresinden ulaşılabilir" denildi. - KÜTAHYA
Personel alımı ile ilgili Zafer Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Zafer Kalkınma Ajansı Bölgesi'ne daha iyi hizmet verebilmek adına 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 Uzman Personel, 2 Destek Personeli ve 1 İç Denetçi olmak üzere 7 personel istihdamı yapacaktır. Başvurular 30 Mart 2020 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresine yapılacak olup, değerlendirmeler sonucunda mülakata katılmaya hak kazananlar 17 Nisan 2020 tarihinde açıklanacaktır. Başvuru sırasında kullanılacak standart evraklar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Zafer Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından doldurulacaktır. İstenen diğer belgeler de aynı sistem üzerinden yüklenecektir. Elden veya kargo ile başvuru kabul edilmeyecektir. İlanın detaylarına zafer.gov.tr adresinden ulaşılabilir" denildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Zafer Kalkınma Ajansı'na 7 personel alınacak
Etiketler : personel alımı, Kütahya, Güncel
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