Zafer Kundakçı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MUĞLA ORTACA belediye başkan adayı olan Zafer Kundakçı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA ORTACA ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Zafer Kundakçı isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MUĞLA ORTACA adayı Zafer Kundakçı kimdir? Bağımsız MUĞLA ORTACA adayı Zafer Kundakçı yüzde kaç oy aldı?

Zafer Kundakçı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MUĞLA ORTACA belediye başkan adayı olarak gösterilen Zafer Kundakçı ORTACA ilçesinde % 1,21 oranında oy almıştır. ORTACA ilçesinde % 1,21 oranında oy olan Zafer Kundakçı adlı Bağımsız adayı toplamda 374 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA ORTACA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.