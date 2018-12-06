Zafer Sarı Yeleklileri Durdurmuyor, Fransa'da Eylemler Artmaya Devam Ediyor

06 Aralık 2018 Perşembe 14:09



06 Aralık 2018 Perşembe 14:09

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da onayladığı akaryakıt vergi zammının iptali Sarı Yeleklileri durdurmaya yetmedi. Eylemciler şimdi de alım gücünün düşmesi ve hükümetin verdiği diğer kararlarla mücadele için eylemlere devam etme kararı aldı.Fransa'da yaklaşık 3 haftadır her cumartesi gerçekleşen ve şiddetlenerek artan eylemlerden Sarı Yelekliler zaferle çıktı. Ancak Başbakan Edouard Philippe'in ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da vergi zammının iptalini duyurması Sarı Yeleklileri durdurmadı. Akaryakıt vergi zammının artışına karşı başlatılan eylemler şimdi de alım gücü mücadelesine dönüştü. Sarı Yeleklilerin eylemlerinin yanı sıra bir de öğrenci eylemleri başlatıldı.Sosyal medya üzerinden eylemlerin devamını açıklayan Fransızlar ülkedeki diğer sorunların da çözümü için mücadele veriyor. Sarı Yelekliler eylemine işçi sendikalarından da destek geldi. Sendika temsilcileri 'hareketteki rollerini belirlemek üzere' toplantı yapma kararı aldı.Eylemlere devamİlk zaferlerini kazanan Sarı Yelekliler eyleme devam edeceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer eylemciler için "sınır tanımayan 'sonuna kadarcı' bir grup var" dedi. Hükümetin cumartesi günü için tedbir aldığı fakat 'yakmaya ve öldürmeye hazır' grupların akınından korktuğu öğrenildi.Öğrenciler ve çiftçiler de eyleme gidiyorDiğer yandan Fransa sadece Sarı Yelekliler sebebiyle değil bir diğer kitlelerin talep protestoları ile çalkalanmaya devam ediyor. Ambulans çalışanlarından sonra lise ve üniversitelerde de hükümetin aldığı yeni kararlar protesto ediliyor. Birçok üniversitenin girişi öğrenciler tarafından 'yabancı öğrencilere kayıt ücretlerinin artırılması' sebebiyle kapatılırken liseliler de üniversitelere atama sistemi olan 'Parcoursup'e karşı eylem yaptı.Öte yandan tarım ile alakalı yeni yasalar sebebiyle çiftçilerin de hafta boyunca farklı günlerde ayrı ayrı bölgelerde eylem yapacağı öğrenildi. - PARİS