Zağnos Vadisi'ndeki kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrılıyor

Trabzon
'un Ortahisar
ilçesindeki Zağnos Vadisi'nde, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğünün Ortahisar ilçesindeki kanalizasyon hatlarının yağmur suyu menfezlerinden ayrılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda Zağnos Vadisi'nin güney kısmında yer alan yağmur suyu menfezi ile kanalizasyon hattını birbirinden ayırma ve temizlik çalışmalarının TİSKİ ekipleri tarafından tamamlandığı aktarılan açıklamada, vadinin devamındaki kanalizasyon hatlarının ayrılması çalışmalarına ise devam edildiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
, şunları kaydetti:
"Çevre duyarlılığımızın bir göstergesi olarak şehrimizin merkezinde bulunan Zağnos Vadisi'ndeki istenmeyen tabloyu ortadan kaldırmak üzere TİSKİ ekiplerimiz süratle çalışmalara başladı. Vadinin diğer kısmında da aynı çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Böylece vadideki görüntü kirliliği ve nahoş koku son bulacaktır."