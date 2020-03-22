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Zagreb'te deprem sonrası ilk görüntüler

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde bu sabah saatlerinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde çok sayıda bina ve aracın hasar gördüğü, bazı tarihi binaların çatılarının yıkıldığı görüldü.

22.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:00
Zagreb'te deprem sonrası ilk görüntüler



Dünya koronavirüs ile mücadele ederken Hırvatistan 'ın başkenti Zagreb 'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Hırvatistan, Deprem, Zagreb, Magazin

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