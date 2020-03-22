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Zagreb'teki deprem anının görünlüledi, Antalya'daki iş ortağına gönderdi

Zagreb'teki deprem anının görünlüledi, Antalya'daki iş ortağına gönderdiHIRVATİSTAN'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde bu sabah yerel saatle 07.24'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem anını, Antalyalı bir iş insanının Hırvatistan'daki ortağı cep telefonuyla görüntüledi.

22.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:40
Zagreb 'teki deprem anının görünlüledi, Antalya 'daki iş ortağına gönderdi
HIRVATİSTAN'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde bu sabah yerel saatle 07.24'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem anını, Antalyalı bir iş insanının Hırvatistan 'daki ortağı cep telefonuyla görüntüledi.
Zagreb'deki deprem anını cep telefonuyla görüntüleyen Robert Bradac, hem deprem anı görüntüleri hem de depremden sonra yaşanan yıkımla ilgili fotoğrafları Antalya'daki iş ortağı Arda Kilit'le paylaştı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Zagreb’teki deprem anının görünlüledi, Antalya’daki iş ortağına gönderdi

Kaynak: DHA

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Zagreb'teki deprem anının görünlüledi, Antalya'daki iş ortağına gönderdi
Etiketler : Hırvatistan, Antalya, Zagreb, Deprem, Güncel

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