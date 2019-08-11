Zaharova boks eldivenlerini eline geçirdi: Çok yakınımda durmayın. Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, üstüne su yeşili kısa bir elbise, ellerine de kırmızı boks eldivenleri giydiği bir fotoğrafını paylaştı. Instagram hesabındaki fotoğraflı paylaşımında "Hadi gelin bakalım" diye yazan Zaharova, Facebook'taki iletisineyse şu ifadeleri iliştirdi: "Çok yakınımda durmayın. Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de."

Bunun yanında Rus Dışişleri Sözcüsü'nün boks eldivenli bu fotoğraf, yeni bir projenin parçası mı ya da kişisel bir çekim mi, net olarak bilinmiyor.

PAYLAŞIMLAR BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Ancak söz konusu paylaşımları sosyal medyada dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Kimileri paylaşım altına yaptıkları yorumlarda Rus Dışişleri Sözcüsü'nün 'çetin ceviz oluşuna' ve 'düzgün fiziğine' iltifat etti.

Bazılarıysa paylaşımın altında "Rus Dışişleri'nde böyle bir savunucusu varken Rusya'nın rahatça uyuyabileceği" şeklinde yorumlar yaptı.

Bir kişi de "Kim ki bize kılıçla gelir, o kılıç kendisine saplanır" gibi Rusça deyimler kullanarak yorumda bulundu.