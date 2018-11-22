Zaharova: İdlib'de Silahsızlık Alanının Kurulması Konusunda Zorluklar Devam Ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı
Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Türkiye
'nin Rusya ile birlikte İdlib
konulu ortak memorandumu yerine getirme çabalarına rağmen, bu bölgede silahsızlık alanının kurulmasındaki zorlukların devam ettiğini duyurdu.
Zaharova haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Önceden de olduğu gibi İdlib'in kuzeybatısındaki durum büyük endişe uyandırıyor" dedi.
Zaharova, geçen hafta sonunda El Kaide teröristletinin büyük bir provokasyon gerçekleştirerek Dzhirin bölgesinde bulunan Suriyeli hükümet birliklerine saldırdıklarını ve bunun sonucunda 18 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Zaharova, "Bu tür kanlı provokasyonlar Türkiye tarafının Rusya ile birlikte 17 Eylül
tarihli ortak memorandumu yerine getirme çabalarına rağmen, İdlib'de silahsızlık alanının kurulmasındaki zorluklar devam ediyor. Türk partnerlerimizle sıkı işbirliğine devam ediyoruz" dedi. - Moskova
Dışişleri Bakanlığı,Türkiye,Rusya Federasyonu,İdlib
22 Kasım 2018 Perşembe 14:18