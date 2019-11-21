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Zaharova: "Suriye'deki saldırılarla ilgili soruşturma konusunda Rusya'ya baskı yapılmıyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Suriye'deki saldırılarla ilgili soruşturma konusunda Rusya Federasyonu'na herhangi baskı yapılmadığını açıkladı.

21.11.2019 19:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:45Zaharova:
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova 'deki saldırılarla ilgili soruşturma konusunda Rusya Federasyonu'na herhangi baskı yapılmadığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı sözcüsü Maria Zaharova, yaptığı açıklamada, Suriye hastanelerine yapılan saldırıları bilgisini araştırmak gerektiğini ve Rusya'nın suçsuz olduğunu söyledi. Zaharova Amerikan'ın New York Times gazetesinde yayınlanan haberde Suriye'de hastanelere yapılan saldırıların araştırılması ve Rusya'ya baskı yapıldığı iddia edilmesi ile ilgili olan bilgilerin gazeteciliğe aykırı olduğunu söyledi. Rus sözcü bu gibi çalışmanın sahte ve dürüst olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki saldırılarla ilgili soruşturma konusunda Rusya Federasyonu'na herhangi baskı yapılmadığını açıkladı. Zaharova, Moskova New York Times'ın sivil altyapıya yönelik terör grupların saldırılarını soruşturmakla ilgilenmediğini dile getirdi. Zaharova, "İç Komisyonun, BM Genel Sekreteri tarafından 1 Ağustos'ta suçluluk oluşturmak için oluşturulduğunu bilmelisiniz" dedi.
14 Kasım'daki New York Times gazetesinde "Suriye'nin tıbbi tesislerine yönelik saldırılara ilişkin BM soruşturması, Rusya'nın sınırlı baskısı nedeniyle zarar görebilir" başlıklı haber kaleme alınmıştı.
(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Maria Zaharova, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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