Zahide nine, unutulmaya yüz tutmuş sanatı öğretiyor

BALIKESİR'de yaşayan Zahide Kurter (92), mısır kabuğundan örme sanatıyla ilgili tecrübelerini Bandırma Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitimci ve kursiyerler ile paylaşıyor.

Savaştepe ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'nde oturan Zahide Kurter, unutulmaya yüz tutmuş, mısır kabuğundan örme sanatını Bandırma Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitimci ve kursiyerlere gösteriyor. Kurter, yıllar içinde edindiği bilgi ve deneyimi halk eğitimi merkezindekilerle paylaşıyor. Eğitimci ve kursiyerlere mısır kabuğundan örme sanatını uygulamalı olarak gösteren Kurter, çalışmanın titizlik ve özveri ile gerçekleştirildiğini söyledi. Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın, Zahide Kurter'i ilerleyen yaşına rağmen yaptığı örnek çalışma için kutladı. Taşkın, mısır kabuğunu kendilerinin de değerlendireceğini, kursiyerlere öğreteceklerini söyledi.