06 Aralık 2018, 22:50
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Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesinde Hadis Dersine Girmesi Sosyal Medyada Tepki Gördü

Ünlü sunucu Zahide Yetiş, birlikte program sunduğu ilahiyatçı Mustafa Karataş'ın İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki hadis dersine girip çocuklara ders anlattı. Bir sosyal medya kullanıcısı olaya tepki göstererek, "İşi iyice şova dönüştürdüler." yorumunu yaptı.

Show TV'de " Zahide Yetiş'le" programını hazırlayıp sunan ünlü televizyoncu Zahide Yetiş, cuma günleri programında konuk ettiği ilahiyatçı Mustafa Karataş'la birlikte İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde derse girdi. Zahide Yetiş, Mustafa Karataş nezaretinde öğrencilere ders verdi. Sosyal medya ayağa kalktı.

MESAJLA HABER VERDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Show TV'de "Zahide Yetiş'le" isimli gündüz kuşağı programını hazırlayıp sunan Zahide Yetiş, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde derse girdi. Ünlü televizyoncu Yetiş, Türk hadis kürsüsü profesörü Mustafa Karataş nezaretinde ilahiyat öğrencilerine ders verdi. Mustafa Karataş'ın bir gün önceden öğrencilerine Zehide Yetiş'in geleceğini haber verip, arkadaşlarına da duyurmalarını istediğini gösteren mesajlar ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Zahide Yetiş'in Mustafa Karataş nezaretinde ilahiyat öğrencilerine 'Hadis Dersi'nde ders verdiği görüntüler sosyal medyada sert tepki çekti. Dersten bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan gazeteci Nevzat Çiçek ise Yetiş'in ilahiyat fakültesinde derse girmesine sert tepki gösterdi. Nevzat Çiçek, Twitter'da paylaştığı mesajda "Zahide Yetiş İstanbul ilâhiyatta Mustafa Karataş nezaretinde derse girmiş. Konu başlığını gerçekten merak ediyorum" dedi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunlarda işi iyice şova dönüştürdü." yorumunu yaptı.

"KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Mustafa Karataş, sosyal medya hesabından tepkileri görmezden gelerek, Zahide Yetiş'in üniversiteyi ziyaret ettiğini duyurdu. Mustafa Karataş, sosyal medya hesabından 4 fotoğrafı "Zahide Yetiş hanımefendi ve Global Medya sahibi Oğuz Karali ve Mustafa Gülnahar beyler Fakültede dersimizi dinlediler ve sonrasında İHAM'ı ziyaret ettiler. Kendilerine teşekkür ederiz." notuyla paylaştı.

TV,Mustafa Karataş,Zahide Yetiş
06 Aralık 2018 Perşembe 22:50



YORUMLAR (19)
NUR: Neden tepkı gosterıyosunuzkı saten kadın ınanclı hep agzında ALLAH kelımesı gecıyor merhametlı hadıs dınlemek ıcın kapanmak gerekmıyor dıkkatınızı cekerım
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EL TURKO: vucut ölçüleriniii bir kapa önce sonra EYVALLAH
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.......: Yaşasın üniversiteler..
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YAVUZS: NEDİR BU SAYGISIZLIK. NERDE OLDUĞUNU SANIYOR. GÖSTERİŞ Mİ YAPIYOR. KİMLERİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR BU KADIN. PROGRAMI İÇİN YAPIYOR BUNLARI. . . . GEÇ OLDU ZATEN
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TÜRK KİZİ: Utanmadan artik degerli mustafa hoca ve nihat hocaya da laf atıyorsunuz. ALLAH korkusu kalmamış sizde .dünya dönüyorsa bu insanların yüzü suyu hürlerinedir.bu mübarek insanlara soruyorum.ALLAH ICIN NE YAPTINIZ BIRGÜN BAŞINIZ SECDEYEMI DEGMIS .VE YA NUR FAKIRIMI SEVINDIRDINIZ.TERBIYESIZ VE AHLAKSIZCA YAŞAMAKTAN BAŞKA KORKUN ALLAHTAN BIRAZ TÖVBE EDIN
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