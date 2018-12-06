Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesinde Hadis Dersine Girmesi Sosyal Medyada Tepki Gördü

Show TV'de " Zahide Yetiş'le" programını hazırlayıp sunan ünlü televizyoncu Zahide Yetiş, cuma günleri programında konuk ettiği ilahiyatçı Mustafa Karataş'la birlikte İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde derse girdi. Zahide Yetiş, Mustafa Karataş nezaretinde öğrencilere ders verdi. Sosyal medya ayağa kalktı.

MESAJLA HABER VERDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Show TV'de "Zahide Yetiş'le" isimli gündüz kuşağı programını hazırlayıp sunan Zahide Yetiş, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde derse girdi. Ünlü televizyoncu Yetiş, Türk hadis kürsüsü profesörü Mustafa Karataş nezaretinde ilahiyat öğrencilerine ders verdi. Mustafa Karataş'ın bir gün önceden öğrencilerine Zehide Yetiş'in geleceğini haber verip, arkadaşlarına da duyurmalarını istediğini gösteren mesajlar ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Zahide Yetiş'in Mustafa Karataş nezaretinde ilahiyat öğrencilerine 'Hadis Dersi'nde ders verdiği görüntüler sosyal medyada sert tepki çekti. Dersten bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan gazeteci Nevzat Çiçek ise Yetiş'in ilahiyat fakültesinde derse girmesine sert tepki gösterdi. Nevzat Çiçek, Twitter'da paylaştığı mesajda "Zahide Yetiş İstanbul ilâhiyatta Mustafa Karataş nezaretinde derse girmiş. Konu başlığını gerçekten merak ediyorum" dedi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunlarda işi iyice şova dönüştürdü." yorumunu yaptı.

"KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Mustafa Karataş, sosyal medya hesabından tepkileri görmezden gelerek, Zahide Yetiş'in üniversiteyi ziyaret ettiğini duyurdu. Mustafa Karataş, sosyal medya hesabından 4 fotoğrafı "Zahide Yetiş hanımefendi ve Global Medya sahibi Oğuz Karali ve Mustafa Gülnahar beyler Fakültede dersimizi dinlediler ve sonrasında İHAM'ı ziyaret ettiler. Kendilerine teşekkür ederiz." notuyla paylaştı.