Zahide Yetiş'in moda aşkı
Sempatik sunucu Zahide Yetiş, önceki gün Nişantaşı'nda Pınar Kerimoğlu'nun sahibi olduğu Lady Estrella mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi.
15.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:00
Hem günlük hayatında hem de tv programı için Lady Estrella tasarımlarını kullandığını belirten Zahide Yetiş, moda tasarımcısı ve aynı zamanda markanın sahibi Pınar Kerimoğlu ile sohbet etti. Aldığı kıyafetlerin yanı sıra sipariş de veren Zahide Yetiş uzun alışveriş turundan sonra Nişantaşı 'ndan ayrıldı.
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Zahide Yetiş, Nişantaşı, Magazin
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