Zahide Yetiş Optimum'da Sevenleriyle Buluştu

Ekranların sevilen yüzü Zahide Yetiş, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Kadıların cilt sorunlarına çözüm arayan Yetiş, dermatoloğ konuğu ile sağlıklı bir cildin ipuçlarını verdi.

Tüm kadınların ciltlerini "iyilik" sarsın diye şehir şehir gezen Zehide Yetiş, dermatologların tavsiye ettiği güvenilir marka CeraVe ve uzman dermatolog konuğu ile kadınların cilt problemlerine çareler sundu.

AVM'nin ortak kullanım alanında oluşturulan platformda, esrileri ve sıcak kanlı tavırlarıyla sevenlerinin gönlünde bir kez daha yer edinen Zahide Yetiş, onlarla cilt sağlığı üzerine sohbet etti.

"Kötüler Giremez" sloganıyla çıktığı yolda, Türkiye'nin dört bir yanında kadınlarla buluştuğunu anlatan Zahide Yetiş, uzman dermatolog konuğu ile sağlıklı cildin ipuçlarını verdi.

Kadınların ciltleri ile ilgili merak ettiikleri tüm sorularını Dermatolog Dr. Pınar İnandıoğlu Kurtuluş'a yönelterek, kadınları en doğru şekilde birinci ağızdan bilgilendiren Zehide Yetiş, sohbeti ve esprileri ile de etkinliği renklendirdi.

Kadın, çocuk ve yaşlıların sevgi gösterisinde bulunduğu ZahideYetiş, yaşlıların elini öperek, hayır dualarını istedi. Çocukları kucağına alıp seven Zahide Yetiş, etkinliğe katılanların birlikte fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi. Zahide Yetiş, cilt sorunları ve güzelliğine dair herşeyin konuşulduğu etkinliğin sonunda, katılımcılara günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Bültenler