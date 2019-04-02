Zahide Zülal Yıldız Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MUĞLA FETHİYE belediye başkan adayı olan Zahide Zülal Yıldız isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA FETHİYE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Zahide Zülal Yıldız isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MUĞLA FETHİYE adayı Zahide Zülal Yıldız kimdir? BTP MUĞLA FETHİYE adayı Zahide Zülal Yıldız yüzde kaç oy aldı?

Zahide Zülal Yıldız Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MUĞLA FETHİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Zahide Zülal Yıldız FETHİYE ilçesinde % 0,72 oranında oy almıştır. FETHİYE ilçesinde % 0,72 oranında oy olan Zahide Zülal Yıldız adlı BTP adayı toplamda 685 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA FETHİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.