29.05.2019 11:31
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Zajc için beklenmedik teklif! Alınanın 2 katına gönderilebilir

Fenerbahçe'nin Empoli'den transfer ettiği 24 yaşındaki Miha Zajc için Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi.

Devre arası transfer döneminde İtalya'dan Empoli'den alınan yıldız futbolcu sarı-lacivertli forma altında tam olarak kendini gösteremedi. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncunun potansiyeli olması, İtalya geçmişi ve Sloven milli takımında forma giymesi gibi etkenler sebebiyle transferi söz konusu olduğu kaydedildi.

CİDDİ TEKLİF

Zajc için iki ülkeden ciddi teklif var. Rus ekiplerinin yaklaşık 8-10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdikleri öğrenildi. Öte yandan İtalya'dan da bazı takımlardan daha düşük teklifleri olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE ÇOK SICAK BAKMIYOR

Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta gelen bu tekliflere yanaşmadığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon şampiyonluk yolunda güçlü bir kadroya ihtiyacı var. Bu nedenle Zacj'ın yerini dolduracak oyuncu bulmadan ilk etapta bu transfere sıcak bakılmıyor. Sarı-lacivertli forma altında 10 maça çıkan Sloven futbolcu iki gol atıp bir de asit yaptı. Fenerbahçe tarafından Miha Zajc'a 5 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödenmişti.

SON GOLÜNÜ PAYLAŞTI

Miha Zajc son maçı iyi bitirdi. Antalyaspor'a karşı ağları havalandıran Sloven yıldız, tatile çıkarken son maçtaki golünü de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Instagram hesabı üzerinden özel olarak Antalyaspor'a karşı bulduğu golü paylaşan Zajc, sezonu çok iyi tamamladığını da ekledi.

Zajc için beklenmedik teklif! Alınanın 2 katına gönderilebilir Fenerbahçe, Empoli, İtalya, Spor


YORUMLAR (5)
KAMİL: bu oyuncu kaliteli bir oyuncu yaşı genç ve sloven milli takımında oynuyor 15 mil eurodan aşağı teklife satılmamalı yeri doldurulamaz
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ADINIZI YAZIN: sat saniye tutma beş para etmez
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KFY FENERLİ: FENERBAHCEMİZDE BEKLENENE 10 NUMARA DEGĞİL YETERSİZ MALESEF GUILANO TALİSCA TARZI OYUNU GÖRÜŞÜYLE SKORUYLA ŞUTLARIYLA DURAN TOPLARIYLA ETKİLİ BİR İSİM LAZIM EN ÇOK PARA 10 NUMARA VE FORVETTE KULLANILMALI
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  • GERÇEK FENERLİ : guılano mu :D la o penaltı atma dısında bi işe yaramıyodu ki
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TRGT: daha sezon başına kadar atar tutar tutarlar
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