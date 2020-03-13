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Zakariya Labyad'ın Heracles Almelo'ya Attığı Gol

Fas'lı orta saha oyuncusu Zakariya Labyad Kasım 2019'da oynanılan Heracles Almelo maçında rakip filelere çok şık bir gol atıyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Labyad, düzgün bir vuruşla golü atıyor ve takımının Johan Cruyff Arena'da 4-1'lik galibiyetine katkı sağlıyor.

13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
Fas 'lı orta saha oyuncusu Zakariya Labyad Kasım 2019'da oynanılan Heracles Almelo maçında rakip filelere çok şık bir gol atıyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Labyad, düzgün bir vuruşla golü atıyor ve takımının Johan Cruyff Arena'da 4-1'lik galibiyetine katkı sağlıyor. Zakariya Labyad'ın Heracles Almelo'ya Attığı Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Heracles, Almelo, Fas, Spor

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