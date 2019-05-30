Zakat Vakfından Google'da iftar

SAN ABD
'nin California
eyaletinde Zakat Vakfı, Google
'ın San Francisco
merkezinde iftar verdi. Halil Demir
tarafından 2001'de kurulan ve merkezi Chicago'da bulunan vakfın iftarına Zakat Vakfı Başkanı Dr. Hasan Arslan
, vakfın İletişim Müdürü Amena Mirza, Google çalışanları dahil yaklaşık 200 kişi katıldı.
İftar öncesi Mirza, davetlilere vakıf hakkında bilgi verdi.
AA muhabirine konuşan Zakat Vakfı California Bölge Temsilcisi Ebru Awad, "Dünyadaki mazlum ve mülteciler için yapabileceğimiz yardımları burada duyurmaya çalışarak onlardan desteklerini istedik. İftar programı oldukça etkili ve güzel geçti. Yardımlarımızı ulaştırmak için bu şekilde bağlantı ve etkinliklerimizi daha da artırmak için çaba göstereceğiz." dedi.
San Francisco
, Amerika Birleşik Devletleri
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Kaynak: AA