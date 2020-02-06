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Zalgiris Kaunas: 96-91

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Christos Christodoulou, Emilio Perez, Sergio SilvaANADOLU EFES: Larkin 25, Beaubois 10, Anderson, Singleton 9, Pleiss 15, Micic 22, Simon 15, Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Peters, MoermanZALGİRİS KAUNAS: Walkup 9, Milaknis 3, Ulanovas 12, Hayes 11, Geben 4, Lekavicius...

06.02.2020 23:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:06Zalgiris Kaunas: 96-91

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Christos Christodoulou, Emilio Perez, Sergio Silva

ANADOLU EFES: Larkin 25, Beaubois 10, Anderson, Singleton 9, Pleiss 15, Micic 22, Simon 15, Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Peters, Moerman

ZALGİRİS KAUNAS: Walkup 9, Milaknis 3, Ulanovas 12, Hayes 11, Geben 4, Lekavicius 9, Rivers 21, Jankunas, Jokubaitis, Leday 22

1'İNCİ PERİYOT: 19-20

İLK YARI: 40-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-65

İSTANBUL, - Turkish Airlines Euroleague'in 24'üncü haftasında Anadolu , Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 96-91 mağlup ederek üst üste 9'uncu; toplamda ise 21'inci galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

İlk çeyreğe istediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, ilk sayısını periyodun bitimine 6: 25 kala Pleiss'tan buldu: 2-8. Periyodun kalan bölümünde Simon ve Micic ile etkili olan Efes, ilk çeyreği 20-19 geride kapattı. 2'nci periyoda Micic ve Singleton'dan bulduğu üç sayılık basketlerle başlayan Efes, 5 sayı farkla öne geçti: 25-20. Bu dakikadan sonra toparlanan Zalgiris, Rivers'tan bulduğu üç sayılık basketlerle skora tutundu ve bu oyuncudan gelen üç sayılık basketle ilk yarıyı 43-40 önde kapattı. 3'üncü çeyreğe Larkin'in etkili oyunuyla başlayan ev sahibi ekip, rakibinin bulduğu üç sayılık basketlere engel olamadı ve periyodun ilk beş dakikasını 4 sayı farkla geride kapattı: 52-56. Periyodun son bölümünde Larkin ile etkili olan Efes, karar çeyreğine 65-63 geride girdi. Son periyotta da Larkin ve Simon ile etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmadan 96-91 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Larkin 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Micic de 22 sayıyla mücadele etti. Zalgiris'te ise Leday 22, Rivers 21 sayıyla oynadı.



Fabio Alves Da Silva, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Efes, Spor

Kaynak: DHA

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