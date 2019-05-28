Zalim İstanbul 10. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Zalim İstanbul Son Bölüm İzle

Zalim İstanbul dizisi son bölümüyle Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Hamile olduğu ortaya çıkan Ceren'in elindeki tek fırsat olan Nedim'de yok olur. Bundan sonra Ceren ne yapacak? Cenk, düğündekilere neler söyleyecek? Zalim İstanbul dizisinin 9. Sezon finali bölümünde neler oldu? 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul dizisi hakkında merak edilenler…

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen Zalim İstanbul dizisi yine izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Kendini bıçaklayan Ceren'in hamile olduğu ortaya çıksa da bunun üstünü örtülür. Düğün günü Nedim ile Cemre'nin ortadan kaybolması Ceren'i içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

9. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cemre, Nedim'in sakat olmasına yol açanın Şeniz olduğunu düşünerek, ona yüklenir. Böyle anne olunamayacağını dile getiren Cemre, Şeniz ile birlikte odandan çıkar. Bu sırada Seher ile Agah bir tartışma yaşar. Aynı anda dördü birden Ceren'i kanlar içerisinde Cenk'in kollarında bulurlar. Hemen ambulansa haber verilir. Cenk, Şeniz'e Ceren konusunda hesap sorar. Ceren'in karnındaki bebeğin gerçekten kendinden olduğunu sorgular. Cenk, Ceren ile Nedim'in bebek nedeniyle evlendiğini öğrenir.Ceren'in kendisini bıçaklaması hamileliğini ortaya çıkartıyor.

BEBEĞİN NEDİM'DEN OLDUĞU SÖYLENİR

Ceren, Cenk ile tartıştıktan sonra yanında getirdiği bıçağı kendisine saplar. Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi Cemre yapar. Hastaneye yetiştirilen Ceren hemen ameliyata alınır. Karın boşluğuna saplanan bıçak bebeğe zarar vermez; fakat, doktorun Ceren'in durumunu Seher'e ve diğerlerine anlatmasıyla bebek ortaya çıkar. Seher çok şaşkındır. Bebeğin, evlendiği Nedim'den olduğu söylenir. Cemre ise, ortada tuhaf şeylerin döndüğünü düşünür. Cenk'in açıklamasını da Şeniz engeller.

CEMRE, NEDİM İLE KAÇAR

Nedim ile Cemre'nin düğün hazırlıkları yapılırken, Cenk kendinde değildir Şeniz, Cenk'e neler olduğunu sorar. Bu sırada Cemre'nin de düğüne katılmasını söyleyen Seher'in konuşmasını Ceren engeller. Cemre kilitli olduğu odandan çıkarak Nedim'e gider ve ona sarılır. Bu sırada Nedim'in bileğindeki izleri gören Cemre, artık tek bir şey yapacaktır. Cemre, Nedim ile birlikte alıp kaçar. Cenk ise son anda gelerek işleri içinden çıkılamayacak şekilde karıştırır.