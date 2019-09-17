Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı yayımlandı! Zalim İstanbul son bölüm izle

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay gibi isimlerin başrollerde olduğu Zalim İstanbul yeni 12. yeni bölüm ile 23 Eylül'de Kanal D'de olacak. Yeni bölümünde Ceren, Nedim üzerinden Cemre'yi yıpratmak için plan kurar. Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı...

ZALİM İSTANBUL 11. SON BÖLÜM İZLE...

12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Cemre'yi Seher artık evde istemez ve bu sırada Cenk onu evine götürür. Bu olay aile içerisinde duyulmuştur. Seher, Cemre ve Civan, Cemre'ye kızmışlardır.

Cenk artık dolmuştur ve bu olay onun için fırsat olur. 'Bu hikayenin zalimi de korkağı da suçlusu da benim' şeklinde haykırır. Öte yandan Şeniz, Cemre'nin oğlunun yanında kalmaması için harekete geçeri. Ceren, Cenk'in evine giderek Cemre ile kavgaya tutuşur. Cenk ise babası ile karşı karşıya gelmiştir. Seher, olanların ardından kızı Cemre'ye yarım etmek istese de Cemre yaşadıklarını unutmamıştır. Ancak Ceren durmamaya kararlıdır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir taraftan Agah, bir taraftan Şeniz kaçakları bulmak için var güçleri ile çalışmaktadırlar. Cenk ise, eline geçirdiği bir bilgi ışığında herkesten gizli harekete geçer. Sonuçta Cemre ve Nedim'in kaçtıkları yeri bulur. Cemre karşısında Cenk'i gördüğünde şok olur. Ondan kurtulmasını bilir; fakat, onlara tek ulaşan Cenk değildir. Şeniz'in adamı Cemre'yi takip eder ve kaldığı yerin sahibinin oğlu ile anlaşma yapar. Şeniz'in planı doğrultusunda adam Cemre ve Nedim'in kaldıkları odayı ateşe verir. Cemre içeride değildi ve Nedim yangının ortasında kalır. Polis geldiğinde Cemre'yi tutuklar; fakat, Nedim için yapacakları bir şey yoktur. Cenk, küçük olan ilçede karışıklıktan şüphelenir ve Nedim'in yanan evde olduğunu anlar. Korkusuzca daldığı evden Nedim'i çıkarmayı başarır; fakat, olaylar bu andan sonra Cemre ve Nedim için ters işlemeye başlar...