Zalim İstanbul 13. bölüm fragmanı yayımlandı! Ben sana inanıyorum Cemre!

Zalim İstanbul fragmanı yayımlandı. Cemre İstanbul'da başının çaresine bakmaya çalışırken Ceren ve annesinin yapacakları onu zorlayacaktır. Öte yandan Cemre'nin Cenk'in evinde olduğunu öğrenen Nedim fenalaşır. Zalim İstanbul 12. son bölüm izle…

ZALİM İSTANBUL 12. BÖLÜM FULL İZLE…

13. BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Seher, Ceren'i Nedim'in yanında bulur ve tüm yalanlarını yakalar. Böylelikle Cemre'ye yaptığı haksızlığın farkına varır, Cemre'yi Nedim ile konuşturur. Nedim, Cemre'ye inandığını söyler telefonda. Cemre Nedim'e yapılanları kanıtlayamasa da onun odasına kamera yerleştirmeye karar verir.

Cenk'in son hamlesi annesi Şeniz'i büyük hayal kırıklığına uğratır. Bunun üzerine Şeniz çatıya çıkarak hayatına son vermek ister. Peki, Şeniz ne yapacak?

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk, haksız yere memlekete gönderildiğini düşündüğü Cemre'yi, Agah Beyin adamlarının elinden alıp kendi dairesine yerleştirir. Cemre bu duruma itiraz etse de yapacağı bir şey olmaz. Cemre'nin İstanbul'da olduğu haberi Karaçay Köşküne ulaşır. Ortalık bir anda karışır. Agah Bey, Cemre'nin güvendiği oğlu Cenk tarafından gitmesine engel olduğunu öğrenmesi ise, öfkesini ikiye katlar. İlk kez, karısı Şeniz ile Cemre'yi uzaklaştırmanın planını yapar.

Cemre ise, Cenk'in bu hareketine anlam veremez. Korkak olarak nitelendirdiği Cenk'in kahramanlık gösterisi yaptığını düşünür. Fırsatını bulduğu sırada Cenk'in evinden kaçar. Mecburen kaldığı İstanbul'da iş aramaya başlar. Türkü barda bulduğu iş ile hayata tutunmaya çalışır. Huzurlu başlayan bu macera Ceren, annesi Seher ve Agah'ın parmağıyla tatsızlığa doğru yol almaya başlar.

Nedim'in, Cemre'nin İstanbul'da ve Cenk'in evinde kaldığını öğrenmesi onu çok mutsuz eder. Ceren'in davranışları ve Cenk ile ilgili öğrendiği bir gerçek onun hastanelik olmasına yetecek sinir krizini ateşler. Apar topar hastaneye kaldırılan Nedim yoğun bakıma alınır. Tedavisi bitip eve döndüğünde Ceren'in eziyeti kaldığı yerden devam eder; fakat, bu durumu gören birisi vardır...