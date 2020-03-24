Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Gündem ››Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle Zalim İstanbul full tek parça izle! - Haberler

Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle Zalim İstanbul full tek parça izle!

Zalim İstanbul dizi pek çok dizi gibi koronavirüs tedbirlerinden etkilendi ve yeni bölüm çekimlerine ara verdi. 23 Mart günü yeni bölümü yayınlanmayan dizi 36. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle Zalim İstanbul full tek parça izle!

24.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:43
Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle Zalim İstanbul full tek parça izle!

ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜM ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ

Zalim İstanbul dizi pek çok dizi gibi koronavirüs tedbirlerinden etkilendi ve setlerine ara verildi. Bu yüzden Zalim İstanbul 37. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL 36. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle Zalim İstanbul full tek parça izle!

SON BÖLÜM ÖZETİ

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren'i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk'in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.

Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle Zalim İstanbul full tek parça izle!

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan/ Agah Karaçay

Deniz Uğur/ Seher Yılmaz

Mine Tugay/ Şeniz Karaçay

Mehmet Ozan/ Dolunay Cenk Karaçay

Simay Barlas/ Damla Karaçay

Berker Güven/ Nedim Karaçay

Bahar Şahin/ Ceren Karaçay

Sera Kutlubey/ Cemre Karaçay

İdris Nebi Taşkan/ Civan Yılmaz

Ayşen Sezerel/ Neriman Yılmaz

Gamze Demirbilek/ Nurten

Sevcan Sini/ Oya

Oğuz Peçe/ Yusuf

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : İstanbul, Karaçay, Gündem, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli mi, personel alımı başvuru şartları belli mi? - Haberler Alef dizisi başladı mı? Alef dizisi konusu nedir, oyuncuları kim? Alef ne demek? - Haberler 24 Mart Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haberler Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 36. son bölüm izle Zalim İstanbul full tek parça izle! - Haberler Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Mart MPİ On Numara sonuçları - Haberler Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek - Haberler Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor? - Haberler
Loading